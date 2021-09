Bei schönstem Spätsommerwetter trafen am vorletzten Mittwochnachmittag 23 Jugendliche und 5 Begleitpersonen des Tierschutzes Frutigland und des Tierschutzes Region Thun im Wohnheim Höchmatt in Schwarzenegg ein. Nach langer Zeit konnten die Gruppen wieder einen Anlass für die Kinder organisieren. Mit sechs Eseln, die von den Heimbewohnern geführt wurden, wanderten sie über sonnige Felder und durch den kühlen Wald. Die Kinder konnten abwechslungsweise das Trekking auf dem Rücken der Esel geniessen. Neben den Eseln gab es auch andere Tiere zu bewundern – zum Beispiel grosse Ameisenhaufen im Wald oder Kartoffelkäfer, die auf dem Feldweg marschierten und von den Tierschützern gerettet wurden, damit man sie nicht zertritt. Im Anschluss an die Wanderung erfuhr die Gruppe noch Wissenwertes über…