BERUFSWELT An den Europameisterschaften der Berufsleute in Graz überzeugte das Schweizer Berufs-Nationalteam mit dem besten Resultat seiner EuroSkills-Geschichte: In 16 Wettbewerben nahmen die jungen Leute teil und brachten 14 Medaillen heim. Eine Goldmedaille umhängen konnte sich der Adelbodner Anlagenelektriker Michael Schranz. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie im «Frutigländer» vom kommenden Freitag. WI