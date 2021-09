Ich habe einen schweren Fehler begangen: In den letzten Tagen habe ich viel zu viel Zeit in den (a)sozialen Medien verbracht. Was ich auf Twitter, Facebook & Co. zu sehen bekam, hat mich nachhaltig verstört. Die einen faseln sich einen neuen Weltkrieg herbei, andere wähnen sich in einer Dikta tur und schmieden Pläne für den gewaltsamen Umsturz. Attentatsdrohungen gegen Regierungsmitglieder sind mittlerweile völlig normal, ebenso die absurden Juden- und Holocaustvergleiche (die fehlen ja nie). Was mich besonders erschreckt hat: All das kommt nicht nur von ein paar Durchgeknallten, die zu viel Trump inhaliert haben, sondern auch von Menschen, die ich bislang völlig anders eingeschätzt hatte – Bekannte, KMU-Besitzer, Vereinskollegen.

Leute, hört ihr euch eigentlich selbst reden? Lest ihr…