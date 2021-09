VORSCHAU Die Stiftung Bad Heustrich freut sich, die Gäste auf ihrer grossen Terrasse und im Beizli mit einem feinen Risotto zu verwöhnen. Vor Kurzem noch live im Donnschtig-Jass auf SRF mit seiner Tochter Debora, wird Roberto Brigante das Risotto-Essen musikalisch begleiten und die Anwesenden mit seinen Liedern nach Italien entführen. Und noch mehr Italien lockt: Die neue Bocciabahn steht zum Spielen bereit. Für kleine Gäste wird es zudem eine Hüpfburg geben.

PRESSEDIENST STIFTUNG BAD HEUSTRICH

Das Risotto-Essen findet statt am Freitag, 10. September, ab 18 Uhr. Eine Tischreservation ist erforderlich, per Mail an info@badheustrich.ch oder telefonisch unter der Nr. 033 655 80 40. Infos zum musikalischen Programm finden sich auch unter www.robertobrigante.ch