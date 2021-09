10 Jahre Coiffeur Inn: Im November 2011 eröffneten Nadia und Susanne Schmid den Coiffeur Inn im ersten Stock an der Kanderstegstrasse 12. Bereits seit neun Jahren gehört Marianne Balmer zum Team, im 2018 stiess Marianne Vener als Verstärkung dazu. Vor einem Monat machte Margrit Zurbrügg das Team komplett. «Mit Freude und Kreativität beraten und verschönern wir unsere Kunden. Wir bedanken uns herzlich bei allen und freuen uns darauf, am 18. September gemeinsam unser Jubiläum zu feiern», so die Coiffeusen.

5 Jahre Dierk Fickinger, Schenk Optik: Nach beinahe 45 Jahren trat Dierk Fickinger 2016 das «Erbe» von Peter und Claudia Schenk an – keine einfache Aufgabe, wie er feststellte. «Doch mit Besonnenheit, Fleiss und den besten Kunden entstand über die Jahre ein kleines Reich, in dem Beratung,…