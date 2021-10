Unter dem Motto «Ächt vo Hand gmacht» zelebrieren die Schweizer Bäcker diesen Samstag ihren Beruf – und zeigen sich spendabel.

HANS HEIMANN

Am 16. Oktober 1945 wurde die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen gegründet. Aus diesem Grunde wählte der Weltverband der Bäcker und Konditoren mit Sitz in Madrid dieses Datum für den internationalen Tag des Brotes. Vor drei Jahren stellte der Regionalverband Bäcker-Confiseure Bern-Solothurn (BCBS) seinen Mitgliedern die Kampagne für diesen Feiertag vor. Seither versuchen die Bäcker jedes Jahr am 16. Oktober, die Vorzüge gewerblich hergestellter Backwaren aufzuzeigen. «Ächt vo Hand gmacht» lautet die Botschaft an diesem Tag, der im Zeichen von Handwerk, Zeit und Genuss stehen soll. Das Bäckerhandwerk ist eine der…