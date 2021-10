Die Sommerpause ist zu Ende, und im Alpentheater im Kiental gehen weitere Vorstellungen des Kabarettprogramms «Bschnissness» über die Bühne.

Ende der 1990er-Jahre kam in der Schweiz der Begriff Swissness auf. Das bis heute gebräuchliche Modewort spielt mit den typischen Schweizer Werten: Zuverlässigkeit, politische Stabilität, Sauberkeit, Fairness, Natürlichkeit. Swissness steht also für alles, was an der Schweiz als positiv wahrgenommen wird.

Bissige Collage, schmissige Songs

Im aktuellen Kabarettprogramm des Alpentheaters geht es um ein ähnlich tönendes Wort, das allerdings für etwas ganz anderes steht: «Bschissness». Denn «Bschiss» kommt inzwischen überall vor: In Politik und Wirtschaft, im Sport, ja im kompletten gesellschaftlichen Leben ist «Bischiss» absolut keine Seltenheit mehr.…