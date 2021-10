ZWEISIMMEN Am 1. Juli 2021 waren zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Grossbrand im Zweisimmener Dorfzentrum ausgerückt. Ein Wohn- und Geschäftsgebäude, ein Mehrfamilienhaus mit Restaurationsbetrieb sowie ein Wohnhaus mit dazugehörigem Ökonomieteil wurden massiv beschädigt.

Inzwischen sind die Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen abgeschlossen. Das Feuer war in der Waschküche des Ökonomieteils ausgebrochen. Die Brandursache ist auf einen Schaden am bestehenden Kamin oder einen technischen Defekt an der elektrischen Hausinstallation zurückzuführen. Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades lässt sich dies nicht mehr abschliessend differenzieren. Die Erkenntnisse der polizeilichen Ermittlungen werden nach deren Abschluss an die zuständige regionale Staatsanwaltschaft Oberland…