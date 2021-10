Seit Mitte September findet einmal wöchentlich ein funktionelles Outdoor-Gruppentraining statt. Die Einheimische Virginia Zurbrügg übernimmt demnächst die Leitung.

KATHARINA WITTWER

Sie gab schon immer Gas im Leben, die 26-jährige Nicole Turtschi. Die gebürtige Spiezerin war als Skirennfahrerin im Nachwuchsteam und hörte mit 19 Jahren auf. Seither teilt sie mit Menschen das, was sie am besten kann und ihr am meisten Freude bereitet: «Mich bewegen, gesund essen, heilen, unterrichten, stets nach mehr Wissen streben und zusammen weiterkommen.» So beschreibt Turtschi ihre Leidenschaften auf der Website ihrer Firma «Xung macht Yung», welche sie im Alter von 21 Jahren gegründet hat. Sie entwickelte ein eigenes Trainings-, Ernährungs- und Personaltrainer-Konzept und bildet seither auch laufend…