Budget mit Defizit

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Krattigen sieht im steuerfinanzierten Bereich ein Defizit von rund 70 000 Franken vor. Die Steueranlage soll von heute 1,65 auf neu 1,70 erhöht werden. Bei den Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall werden ebenfalls negative Budgets präsentiert. Diese werden in den Bereichen Wasser und Abwasser bei unveränderten Gebühren bewusst in Kauf genommen. Die Verluste können über die bestehenden Reserven leicht abgefedert werden. Trotz eines zu erwartenden Defizits werden die Grundgebühren in der Abfallrechnung per 1. Januar 2022 reduziert.

Bereits die Jahresrechnungen 2019 und 2020 hatten im steuerfinanzierten Bereich negativ abgeschlossen. Weitere Verluste werden gemäss den Budgets 2021 und 2022 erwartet. Die Finanzplanung zeigt,…