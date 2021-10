Eisblau glänzende Firngrate, raue Felswände, bunte Blumenwiesen und stiebende Bäche – diese und andere Bilder enthält der Bergkalender 2022 der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden.

Besucher entdecken in den Bergen Neues oder sie geniessen die Ruhe. Für die Bergbevölkerung sind sie dagegen Heimat. Oft leben die Menschen seit Generationen hier. Damit das weiterhin möglich bleibt, benötigen sie eine intakte Wasser- und Energieversorgung, Verkehrswege, Schulen und medizinische Pflege sowie Schutzbauten gegen Naturgefahren. Finanzschwache Berggemeinden sind oft nicht in der Lage, ihre Infrastruktur aus eigener Kraft zu finanzieren. Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden kann dank der Unterstützung von GönnerInnen jedes Jahr rund 20 Millionen Franken an finanzschwache Berggemeinden…