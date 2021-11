VORSCHAU Das Restaurant Wiler in Spiezwiler erhält neuen Wandschmuck. Fotos mit Sujets aus der Natur sollen die Räumlichkeiten zieren. Die in Bern aufgewachsene Kathrin Müller aus Grindelwald freut sich, 25 Bilder, nach Jahreszeiten geordnet, aufzuhängen. Für die einstige Sozialarbeiterin und selbstständige medizinische Masseurin gehört die Kamera seit der Pensionierung zur täglichen Ausrüstung. In der Natur erlebt Kathrin Müller rührende Begegnungen mit Tieren, welche ihr zublinzeln und für ein Bild zu posieren scheinen. Die Fotos hat sie bislang in der Arztpraxis ihres Mannes und im Altersheim in Grindelwald ausgestellt sowie Fotobücher machen lassen. Für die Ausstellung im Restaurant Wiler wurden die Bilder auf Leinwand aufgezogen. Kathrin Müller verrät nicht, wo die Aufnahmen gemacht…