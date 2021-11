VORSCHAU Die Kulturgutstiftung Frutigland, die Bibliothek Spiez und das Bücherperron Spiez spannen zusammen. Am Freitag, 19. November, um 20 Uhr, organisieren sie im «Podium» der Bibliothek Spiez einen Maria-Lauber-Abend. Dabei geht es um «Chüngold in dr Stadt», eine Erzählung über die Stadt-Land-Differenzen vor über 100 Jahren, als die Frutigtaler Bergbauerntochter Chüngold in die Stadt Bern kam, um sich zur Lehrerin ausbilden zu lassen. Maria Lauber (1891–1973) schildert in ihrer autobiografisch geprägten Erzählung, wie sich die junge und sensible Seminaristin Chüngold in einem ungewohnt urbanen Lebensraum zurechtzufinden versucht.

Ein namhaftes Trio wird den literarischen Stellenwert und den sprachlichen Melodienreichtum im neu editierten Werk von Maria Lauber aufzeigen: Urs Gilgien,…