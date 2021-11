Unter dem Motto «Unser Planet – unser Zuhause» fand letzten Freitag die Schweizer Erzählnacht statt. In Frutigen erfreuten sich die Organisatoren einer regen Teilnahme am Erlebnisparcours im und um das alte Gewerbeschulhaus – und genossen anschliessend den Abend draussen am warmen Feuer.

KATHRIN JUNGEN

Über 30 Kinder und ihre Eltern hatten in Frutigen wie auf einer Weltreise fünf Posten zu besuchen und Aufgaben zu lösen. Jeder Posten stellte einen Kontinent dar. Der erste war Afrika, wo die Kinder mit einem Löffel Sand, wie beim Eierlaufen, eine Aufgabe meistern mussten. Danach durften sie auf der Weltkarte Afrika ausmalen. Der zweite Posten stellte Asien dar und befand sich im Gebäude. Dort konnten die Kinder ihre Hände zeichnen und ausschneiden, um sie dann zu verzieren und mit…