Mit seinem aktuellen Programm «DARUM!» war der Bündner Komiker Claudio Zuccolini am Donnerstag, 28. Oktober, zu Gast auf dem Niesen. Die rund 80 Gäste wurden mit bester Alltagscomedy unterhalten. Die Show beschloss den 16. «up to culture»- Kultursommer.

Es war ein Abend mit vielen Lachern. Claudio Zuccolini verstand es hervorragend, lustige Szenen aus dem Alltag auf seine unverkennbare Art zu präsentieren. Das Publikum war bestens unterhalten und manche Gäste hatten vor Lachen Tränen in den Augen. Nicht zuletzt, weil sie sich teilweise selber in den Sketches des Bündner Komikers wiedererkannten. «In dieser herausfordernden Zeit, in der wir uns befinden, ist es einfach schön, so viele lachende Gesichter zu sehen – das steckt an und tut gut», sagt ein erfreuter Nicolas Overney, Leiter…