In Bern sind Anton Josi und Patrick Stahel von der Evangelischreformierten Kirche zum Sozialdiakonen und Katecheten ausgebildet worden. Die Vorgeschichte der beiden ist noch unterschiedlicher als ihre neuen Aufgaben bereiche.

PETER ROTHACHER

31 Frauen und Männer sind Ende August im Berner Münster zum sozialdiakonischen und katechetischen Amt beauftragt worden. An der Feier der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn (refbejuso) wurden auch zwei Männer offiziell ins Amt eingesetzt, die in unserer Region wohnhaft sind: Anton Josi aus Frutigen und Patrick Stahel aus Krattigen. Die altersmässig wohl in der Mitte ihres Lebens stehenden Berufsleute stammen aus religiösen Familien unterschiedlicher Prägung. Der «Frutigländer» hat die beiden zu ihrem jeweiligen Werdegang, dem neuen Wirkungskreis…