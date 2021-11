Mit der «Tropen Lodge» erweitert das Tropenhaus sein Angebot. Das Baumhaus inmitten des Gartens lässt sich für Übernachtungen buchen.

Ab sofort kann man in Frutigen buchstäblich unter Palmen schlafen. Das Angebot «Tropen Lodge» richtet sich an alle, die Fernweh haben und Wärme lieben. «Da das Rollhotel in unserem Tropengarten so beliebt war, haben wir im Team nach einer neuen Attraktion mit Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Die Idee der ‹Tropen Lodge› wurde entwickelt, verfeinert – und nun freuen wir uns, tropische Nächte anzubieten», schildert Nicolas Buchmann, CEO des Tropenhauses Frutigen.

Die tropischen Kurzferien inmitten des Berner Oberlandes werden in einem eigenen Häuschen im Thai-Stil verbracht. Das Erdgeschoss ist mit einem kleinen Sitzplatz und einer Hängematte ausgestattet,…