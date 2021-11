Die Frutigtaler Spiellüt zelebrierten am vergangenen Freitag und Sonntag im Gemeindesaal Aeschi das Lustspiel «Hochzyt in Liebiwil» von Josef Brun. Weitere Vorstellungen finden noch in Reichenbach, Kandergrund und Spiez statt.

IRENE HEBER

Für die Frutigtaler Spiellüt war in diesem Lustspiel so ziemlich alles enthalten, was ihre Schauspielkunst und Schauspielbegeisterung zur Geltung bringen konnte. Regisseur André Luginbühl aus Aeschiried, für den dieses Theaterstück bereits die achtzehnte Inszenierung ist, hat das Maximum aus seinen DarstellerInnen herausgeholt.

Eine fast unlösbare Aufgabe

Der begüterte Wirt zum Ochsen hat zwei Töchter, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine bildhübsch und umschwärmt von Verehrern, die andere bewusst unvorteilhaft gekleidet mit deplatziertem…