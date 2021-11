Die nationale Impfwoche, die Bund und Kantone ausgerufen hatten, ist offiziell zwar schon vorbei. Die fmi AG versucht aber weiterhin, einen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie zu leisten. In den nächsten Wochen organisiert das Spitalunternehmen deshalb Impfmöglichkeiten in bislang 16 Gemeinden der Region.

MARK POLLMEIER

Begonnen hat die «Tournee» am Dienstag in Hofstetten bei Brienz und Lauterbrunnen, am Mittwoch stand dann in Krattigen der erste von zwei Terminen an. Im Gemeindehaus hatte die Spitäler fmi AG eine mobile Infrastruktur aufgebaut: einen Anmeldetisch mit Computer und Drucker und eine durch einen Sichtschutz abgetrennte Impfecke. Personell war das temporäre Impfzentrum mit einem Arzt, einer Praxisassistentin und einer Pflegefachfrau besetzt.

Vor allem Booster

Schon vor…