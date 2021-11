VORSCHAU Das vielfältige Warenangebot am Novembermarkt reicht von Süssigkeiten, Käse und Wurstwaren über eine grosse Auswahl an südländischen Spezialitäten, Gewürzen aus aller Welt bis zu Kinder-, Damen- und Herrenkleidern. Dazu gibt es eine grosse Auswahl an Lederwaren, Kopfbedeckungen, Hängematten, Taschen, Korbwaren, Naturhaarartikeln, Murmelisalbe, Spielsachen, Strickwaren, Schmuck, Geschenkartikeln, handgefertigter Schweizer Keramik, Gegenständen für Haus und Garten sowie vielem mehr. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

PRESSEDIENST SCHWEIZERISCHER MARKTVERBAND

Der Markt findet am Sonntag, 7. November, zwischen 10 und 18 Uhr am Höheweg in Interlaken statt. Weitere Informationen finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter www.frutiglaender.ch/web-links.html