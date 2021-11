Seit Montag gilt im Kanton Bern in allen Innenräumen eine Maskenpflicht. Die Corona-Lage hat sich verschärft, sodass der Verein Kander Kultur beschlossen hat, vorübergehend alle Partys abzusagen. «Eine Maskenpflicht ist bei uns schlichtweg nicht umsetzbar, zudem erscheint uns das Veranstalten von Partys in der momentanen Situation unvernünftig», schreibt Kander Kultur in einer Medienmitteilung. Betroffen von diesem Entscheid ist die «Bravo-Hits-Party» vom 4. Dezember, die «Ü30-Party» vom 11. Dezember sowie die «Poco-Loco-Party» vom 18. Dezember. Das Konzert von Gus MacGregor vom 19. Dezember muss ebenfalls abgesagt werden, da der Künstler aus Grossbritannien nach der Einreise in die Schweiz zehn Tage in Quarantäne müsste.

Die Durchführung von Konzerten und Vorträgen ab dem 23. Dezember…