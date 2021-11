Bei den Frutigländer Gemeinden lehnen Adelboden (44,6 Prozent Ja), Kandergrund (49,8 Prozent Ja) und Kandersteg (49,9 Prozent Ja) die Vorlage ab. In Aeschi (54,5 Prozent Ja), Frutigen (54,1 Prozent), Reichenbach (55,6 Prozent) und Krattigen (62,2 Prozent) wird die Initiative angenommen.

Mit der Initiative sollen die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche verbessert und eine Ausbildungsinitiative gestartet werden, um den Mangel an Fachkräften einzudämmen. Bundesrat und Parlament hatten einen indirekten Gegenvorschlag mit ähnlicher Stossrichtung vorgelegt, der aber beispielsweise die Verbesserungen nicht in der Verfassung festgeschreiben hätte.