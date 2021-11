Was einst in der Alten Schmitte in Steffisburg begann, hat nun in Frutigen seinen Lauf genommen. Der damalige Organisator Res Nobs hatte das Zepter an Musikerkollegin Martina Ruhmann übergeben. Diese fand den Weg nach Frutigen und organisiert hier neu in und mit den Gastrobetrieben Landhaus Adler den «Bluegrass Jam Frutigen». Dieser findet jeweils am ersten Freitag im Monat statt, am vergangenen Wochenende war es demnach so weit. Im neu eingerichteten Kulturbistro des «Adlers» ist ein Musiker nach dem anderen dazugestossen und in die rassige Welt der Bluegrass-Rhythmen eingetaucht. Nebst etlichen langjährigen Teilnehmern gab es auch neue Gesichter. Einige nahmen dabei gar eine vierstündige Anreise in Kauf.

PRESSEDIENST ALPENLANDEVENTS