VORSCHAU Ruhe, Wohnzimmeratmosphäre mit Kerzenlicht und Künstler, die das Publikum in ihren Bann ziehen: das ist die Idee hinter den «Livingroom Events» von Kander Kultur. Die Anlässe, die fast immer an Sonntagabenden stattfinden, haben sich etabliert. In der Saison vor Corona waren 80 Prozent der Events ausverkauft. Die Pandemie hat diese Erfolgsgeschichte unterbrochen. Dank der Zertifikatspflicht gibt es nun aber wieder eine Art Planungssicherheit und Kander Kultur steht mit dem Programm für den Winter 21 / 22 bereit.

Konzerte, Lesungen, Vorträge, Comedy und Film

Den Auftakt macht am kommenden Sonntag, 7. November, Patrick von Känel. Der Frutiger Gleitschirmpilot landete bei den «X-Alps» auf dem zweiten Platz und wurde nur von Chrigel Maurer geschlagen, der an drei Abenden Anfang…