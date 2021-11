Im Berner Oberland ist die Hirschpopulation in gewissen Gebieten nach der regulären Jagd nach wie vor zu gross. Für das Gebiet Niederhorn und die Rotwildregion Grindelwald-Meiringen hat der Kanton Bern einer zweiwöchigen Sonderjagd auf Hirsche stattgegeben. Das geplante Abschusskontingent sei in diesen Gebieten – den Wildräumen 11, 16 und 17 – nicht erreicht worden, schreibt die Umweltdirektion. Solche Sonderjagden werden nur in Wildräumen durchgeführt, in denen die Bestände zu gross sind und Verbiss- oder Schälschäden an jungen Bäumen auftreten.

PRESSEDIENST LID.CH