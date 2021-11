Die Meldung zu einem Unfall auf der Umfahrungstrasse in Emdthal ging bei der Kantonspolizei Bern am Donnerstag, kurz nach 9 Uhr, ein. Ein Auto war auf der Umfahrungsstrasse von Frutigen herkommend unterwegs, als es auf Höhe Emdthal auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Lenker wurden verletzt und vor Ort zuerst durch Drittpersonen betreut. Nach der Versorgung durch zwei ausgerückte Ambulanzteams wurden sie anschliessend ins Spital gebracht.

Bereits am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, wurde die Kantonspolizei über eine verletzte Velofahrerin in Frutigen informiert. Sie war auf einem Waldweg auf der Herbisgasse in Richtung Widigasse unterwegs, als sie kurz vor dem Innerschwandiweg stürzte. In der Folge rutschte sie rund 50 Meter…