Ein Urgestein geht in Pension. Am Mittwoch wird der 79-jährige Alois Wyss aus dem luzernischen Grosswangen in Thun seine letzte Viehauktion l eiten. Das Berner Oberland lag ihm stets sehr am Herzen.

PETER SCHIBLI

Knapp über 60 Jahre leitete Alois Wyss in der Zentralschweiz, im Emmental, im Berner Oberland und sogar in der Westschweiz öffentliche Viehauktionen und private Versteigerungen. Es gab Jahre, in denen er insgesamt 55 000 Kilometer von Veranstaltung zu Veranstaltung fuhr. Schweizweit zählt man 15 öffentliche Gant-Orte. Seinen Wohnort behielt der vierfache Familienvater im luzernischen Grosswangen (in der Nähe von Sursee) bei. Dass keines seiner Kinder in seine Fussstapfen trat, bedauert der Hüne sehr – schon sein Urgrossvater, der Grossvater und der Vater waren…