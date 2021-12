Die letzte Parlamentssitzung des Jahres ist vorbei, im Zentrum stand dabei die Sanierung der Altersvorsorge, aber nicht nur. «Unsere» drei Nationalräte Jürg Grossen, Albert Rösti und Andreas Gafner ziehen Bilanz.

Die Schritte zur Sicherung der AHV und der Pensionskassen sind gelungen

Eine sichere Altersvorsorge gehört zu den grössten Sorgen der Schweizer Bevölkerung. Am dringendsten ist die Sicherung der AHV. Es ist deshalb erfreulich, dass National- und Ständerat in dieser Wintersession eine neue AHV-Reform beschliessen konnten. Diese besteht im Wesent lichen aus vier Punkten: Erstens soll das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 Jahre angehoben und an das Rentenalter der Männer angepasst werden. Zweitens wird diese Anpassung sozial grosszügig abgefedert, indem neun Jahrgänge, die 55-…