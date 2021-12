Der «Frutigländer» hat London erreicht

Die kürzlich porträtierte Kaltërina Latifi, derzeit in Grossbritannien ansässig, hat die Zeitung in Tanja Guggers Londoner «Swiss Bakery» zur Lektüre aufgelegt. Auf dem Bild zu sehen ist die Besitzerin vor ihrem Geschäft – mit dem «Frutigländer» in der Hand.

TEXT: TONI KOLLER / BILD: ZVG