Es gibt kaum etwas, das dem menschlichen Sammlertrieb entgeht. Bei Werner Steiner aus Zürich stapeln sich die gedruckten Zeitungen aus aller Welt. Auch der «Frutigländer» ist nun Teil seiner Kollektion.

TONI KOLLER

«Ihre Zeitung fehlt mir leider noch. Sie ist in Zürich nicht erhältlich», schrieb Werner Steiner neulich an die Redaktion. «Dürfte ich Sie bitten, mir zur Vervollständigung der Sammlung freundlicherweise eine Ausgabe zuzusenden?» Diesem Wunsch kam der «Frutigländer» gerne nach und schickte dem Sammler ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk – womit sich die Zeitung nun einreiht in die über 2100 Titel, die Werner Steiner bereits sein Eigen nennt. Zumindest aus der Schweiz und Deutschland fehlt ihm damit praktisch nichts mehr.

Swissair-Altpapier als Inspiration

Woher die Leidenschaft…