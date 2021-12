SPRACHE «Omikron» heisst die Virusmutation, die uns in den kommenden Wochen das Leben schwer machen wird. Dass wir sie so nennen können, verdanken wir einem vergessenen Volk aus dem Mittelmeerraum – und natürlich den Griechen.

MARK POLLMEIER

Die Entstehung der Schrift ist ein faszinierendes Kapitel der Menschheitsgeschichte. Einzelne Schriftsymbole existierten schon vor fast 10 000 Jahren. Als Erfinder der ersten einheitlichen Schriftsprache gelten jedoch die Sumerer.

Das sumerische Volk lebte zur Bronzezeit im südlichen Mesopotamien, biblisch gesprochen also in Babylon, nach heutiger Geografie im Irak. Vor etwa 3500 Jahren begannen die Sumerer, eine Art Keilschrift zu etablieren, indem sie Kerben mit einem Griffel in Ton ritzten. Nach wenigen Jahrhunderten hatte sich dieses Zeichensystem…