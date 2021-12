JANUAR

Auch im neuen Jahr bleibt Corona das alles beherrschende Thema. Der Region beschert die Pandemie ungewollt einen historischen Moment: Zum ersten Mal findet der Adelbodner Weltcup ohne den berühmten «Hexenkessel» statt, die stimmungsvolle Zuschauertribüne. Im Zielhang ist es so still, dass man die Fahrer fluchen oder jubeln hören kann. Sogar die Langlaufloipe mit Blick auf den Zielhang bleibt ausnahmsweise nutzbar (siehe Foto). Trotz der ungewöhnlichen Umstände zieht Geschäftsführer Christian Haueter eine positive Bilanz und meint: «Die Veranstaltung 2021 wird als Homeoffice-Rennen in die Geschichte eingehen.» Nicht so glücklich sind die Organisatoren des Lauberhornrennens. Dieses wird wegen hoher Fallzahlen in Wengen abgesagt.

Zur gleichen Zeit keimt Hoffnung punkto…