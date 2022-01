JULI

In politischer Hinsicht gestaltet sich der Sommer im Frutigland gewohnt ruhig. Für erhöhten Puls sorgen jedoch die erhöhten Pegel: Die üppigen Niederschläge lassen Flüsse und Seen anschwellen, es herrscht Hochwassergefahr. Anders als zahlreiche Gebiete Mittel- und Westeuropas kommt die Region jedoch mit einem blauen Auge davon. Das bestätigen wenig später auch die Schadenssummen der Gebäudeversicherung Bern. Nicht ums Element Wasser, sondern ums Feuer drehen sich die Ereignisse derweil in Kanderbrück. Dort eröffnet nämlich das Zündholzmuseum. Auch der Stoff des neuen Mitholz-Films, der bald in den Kinos der Region anläuft, ist explosiv. Die Dokumentation arbeitet die Katastrophe beim Munitionslager auf. Der Film mit lokalen Protagonisten bewegt die Gemüter und stösst auf grosses…