Wer dieser Tage Blasmusik machen will, muss nicht nur Noten lesen können. Er sollte auch mit Stress und Frust umzugehen wissen – und mit Zugluft.

In einem Musikverein treffen sich viele Menschen regelmässig in geschlossenen Räumen. Dort sitzen sie eng beisammen, atmen ziemlich viel und tragen aus naheliegenden Gründen keine Maske.

Bis vor rund zwei Jahren war all das kein Problem. Doch mittlerweile ist Blasmusik zu einer «Risikosportart» geworden – jedenfalls im Blickwinkel der Gesundheitsbehörden. Zuletzt haben Orchester also vieles getan, was musikalisch und akustisch keinen Sinn ergibt: Sie haben wochenlang pausiert, in Kleinstgruppen geübt, mit meterweiten Abständen gespielt. Die MG Kandersteg konnte in dieser Phase glücklicherweise den Gemeindesaal nutzen, dessen Fläche sie an den…