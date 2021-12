Per Medienmitteilung teilte «Die Mitte Oberland» am Dienstag mit, welche KandidatInnen sie zu den Grossratswahlen 2022 aufstellt (siehe Foto). Nebst dem bisherigen Grossrat und Präsidenten der Mitte Oberland, Matthias Matti, vervollständigen weitere motivierte OberländerInnen die Liste. «Es ist schön, dass unsere Sachpolitik Männer, Frauen, Alt und Jung gleichermassen anspricht. Dies spiegelt sich auch in unserer Liste wider. Die Mitte politisiert und polarisiert weder nach rechts noch nach links, sondern bringt das Berner Oberland vorwärts», schreibt die Partei.

PRESSEDIENST DIE MITTE OBERLAND