Am Sonntag, 5. Dezember, fand in der Reformierten Kirche ein Lehrer Innenkonzert der Musikschule unteres Simmental und Kandertal (MU-SIKA) statt. Als «Heure Bleue Musicale», als «Blaue Stunde der Musik» angekündigt, geriet die Aufführung schliesslich etwas kürzer. Doch die MusikerInnen boten alles, was man von einer gekonntschönen Aufführung erwarten darf.

MARTIN NATTERER

Unerwartet für alle war zunächst der krankheitsbedingte Ausfall der angekündigten Bläsergruppe, und so wurde nach den Worten des Schulleiters Jörg Burkhalter aus der «blauen Stunde» eine etwas verkürzte «Fünfundvierzig-Minuten-Stunde». Das verbleibende Programm bestand dann aber aus handwerklich exzellent und musikalisch virtuos gespielten Stücken: Neben Francesco Molinas «Duo für Blockflöte und Gitarre Op. 61 Nr. 1»…