Die Schweizer Berghilfe hat einen neuen Geschäftsführer: Kurt Zgraggen übernimmt von Regula Straub, welche die Stiftung zehn Jahre lang geprägt hat.

Per Ende Jahr geht Regula Straub in den Ruhestand und übergibt Kurt Zgraggen die Verantwortung für die rein spendenfinanzierte Stiftung. Die Nachfolgeregelung wurde langfristig geplant. Bereits vor zwei Jahren wurde Kurt Zgraggen, der zuvor mehr als 13 Jahre in der Geschäftsleitung Einsitz hatte, zum Co-Geschäftsführer ernannt, um sich kontinuierlich in seine zukünftigen Aufgaben einarbeiten zu können.

Digitalisierung und Diversifikation

Regula Straub hatte ihr Amt während gut zehn Jahren inne. «Die Schweizer Berghilfe hat sich während ihrer Amtszeit sehr gut entwickelt», sagt Stiftungsratspräsident Willy Gehriger. 2010 sammelte die Stiftung…