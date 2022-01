Tanzend ins neue Jahr

Ausgehfreudige konnten 1921 sogar in Frutigen auswählen, in welchem warmen Lokal sie den Jahreswechsel feiern wollten. Was es damals mit der Verwechslungsgefahr von Geldscheinen auf sich hatte, lässt sich heute jedoch nicht mehr klären.

INSERAT AUS DEM «ANZEIGER FÜR DEN AMTSBEZIRK FRUTIGEN» TEXT: REDAKTION