Nach den guten Resultaten der letzten Wahlen möchte die EDU Berner Oberland erneut zulegen.

«Gesamthaft 24 Personen auf zwei Listen (Listennummern 10 + 11) ist es ein grosses Anliegen, das Berner Oberland im kantonalen Parlament zu vertreten», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Als «sehr engagierter und regional stark verankerter Politiker» trete Jakob Schwarz aus Adelboden erneut an. Ihm zur Seite stehen Personen aus der Gemeindepolitik, Wirtschaft und Landwirtschaft, welche gemeinsam das Ziel des zweiten Sitzes verfolgen.

Die Ausrichtung ihrer Politik beschreibt die Partei so: «Die EDU ist eine Partei, die der Gesellschaft dienen will. Wir verpflichten uns für eine Politik nach christlichen Werten. Grundlage unserer politischen Lösungen sind das biblische Menschenbild und die…