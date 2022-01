Schon zum dritten Mal innert gut zehn Jahren wird im Kanton Bern über die Motorfahrzeugsteuer abgestimmt. Die Argumente haben sich seit dem letzten Mal kaum verändert. Ob das auch für die Klimasituation gilt, darüber gehen die Meinungen auseinander.

MARK POLLMEIER

Den Bernern sagt man nach, sie seien nicht die schnellsten. Da passt es ins Bild, dass sie am 13. Februar über ein Anliegen abstimmen, dass vor genau 11 Jahren schon einmal Thema war. Am 13. Februar 2011 kam die sogenannte EcoTax-Vorlage an die Urne – Eco wie ökologisch, Tax wie Steuern. Vorgesehen war damals, die Grundsteuer für Motorfahrzeuge leicht zu senken. Für verbrauchsarme Fahrzeuge sollte es zudem einen Bonus geben, «Abgasschleudern» sollten mit einem Malus belegt werden. «EcoTax» schaffe Anreize zum Kauf…