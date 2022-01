FAHRZEUGE Bergregionen, abgelegene Täler, winterliche Verhältnisse: In der Schweiz gibt es überdurchschnittlich viele Autos mit starkem Motor und Allradantrieb. Der Anteil an reinen «Verbrennern» sinkt jedoch kontinuierlich.

MARK POLLMEIER

Im Vergleich mit anderen Ländern gönnen sich die Schweizer einen ganz besonderen Fuhrpark. Nirgends in Europa liegt der Anteil an grossen und leistungsstarken Autos höher als hier. Trotz aller Klimadebatten und -bekenntnisse war 2021 fast jedes zweite verkaufte Neufahrzeug ein SUV (Sport Utility Vehicle). Zum Vergleich: In Deutschland machen die strassentauglichen Geländewagen derzeit gut einen Drittel aller zugelassenen Neuwagen aus. Auch der Anteil sogenannter Pickups, also grosser Pritschenwagen nach US-amerikanischem Vorbild, ist hierzulande…