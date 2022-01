Zwei Jahre Pandemie, Delta, Omikron und scheinbar kein Ende in Sicht: So rasch im letzten Jahr ein Impfstoff gegen das Virus zur Verfügung stand, so schwer tat man sich bisher mit der Entwicklung wirksamer Medikamente. Doch nun zeigt sich ein Silberstreif am Horizont.

Mit Omikron verändern sich die «Spielregeln» der Pandemie. Die Virusvariante befällt auch viele Geimpfte und Genesene, die Fallzahlen explodieren und schnellen höher denn je. Glücklicherweise sind die Verläufe zurzeit eher mild. Doch das muss nicht bei jeder Corona-Variante der Fall sein, und so rückt eine Frage in den Fokus: Welche Medikamente können in Zukunft zur Behandlung und zur Vermeidung schwerer Verläufe eingesetzt werden?

Aktuell ist die Medikamentenpalette überschaubar und beschränkt sich weitgehend auf die…