Am 13. Februar stimmt die Schweizer Bevölkerung darüber ab, ob die Förderung der Medien ausgeweitet werden soll. Doch bei der Debatte um die Vorlage geht es nicht nur ums Geld – verhandelt wird auch, was Medien sind und wie sie arbeiten sollen.

MARK POLLMEIER

Branchen, die er für relevant hält, unterstützt der Staat mit Subventionen. Die bekanntesten Beispiele in der Schweiz sind der öffentliche Verkehr und die Landwirtschaft. Für den öV und den Schienengüterverkehr gibt der Bund jährlich über fünf Milliarden Franken aus. In ähnlichen Dimensionen bewegen sich die Direktzahlungen an die Landwirtschaft: Im Jahr 2021 wurden dafür rund 2,8 Milliarden Franken aufgewendet.

Gegen solche Summen nimmt sich die Medienförderung geradezu bescheiden aus. Gut 80 Millionen Franken verteilt der Bund pro…