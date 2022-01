Der Kreisverband Frutigen-Niedersimmental lehnt die kantonale Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer einstimmig ab. Die Partei erachtet diesen Schritt als «Zwängerei», da die Erhöhung bereits zweimal vom Volk abgelehnt wurde. Gemäss SVP will der Kanton Bern ein steuerliches «Sonderzügli» fahren – kein anderer Kanton besteuere die Fahrzeuge nach Gewicht und CO2-Ausstoss. Das Gewerbe und die Landwirtschaft werde es stark treffen, da sie auf starke Zugfahrzeuge angewiesen seien. Der ländliche Raum würde erneut diskriminiert werden, da nicht vor jeder Haustür alle paar Minuten ein Tram fahre. «Die Höhe der Rückerstattung in Form einer Einkommenssteuererleichterung beträgt hingegen wenige Franken; je tiefer das Einkommen, desto weniger!», so die Partei.

Eidgenössische Abstimmungen

• Die Tier- und…