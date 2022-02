Die Initiative für ein Tier- und Menschenversuchsverbot erleidet an der Urne Schiffbruch. Der Vorstoss kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt vors Volk. Zudem gäbe es erfolgversprechendere Ansätze, um den gewünschten Wandel einzuläuten.

JULIAN ZAHND

So richtig spannend wurde es im Abstimmungskampf nie. Das Initiativkomitee, bestehend aus einzelnen St. Galler BürgerInnen, stand einer übermächtigen Gegnerschaft aus Politik und Wirtschaft gegenüber. Selbst in manchen Tierschützerkreisen glaubte man kaum an einen Erfolg der Vorlage, sondern hoffte wohl eher auf eine Signalwirkung, die den langfristigen Wandel hätte beschleunigen können.

Nach dem Abstimmungssonntag muss allerdings selbst diese Signalwirkung in Zweifel gezogen werden. Mit 79,1 Prozent fiel das Nein ausgesprochen wuchtig aus.…