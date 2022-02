Peter Blatter alias «Knopf» stellte am vergangenen Freitag im Landhaus Adler seine neue CD «Long Road» vor. Als Gastband hatte er sich Lips & Strings und einige Gastmusiker auf die Bühne geholt.

MICHAEL SCHINNERLING

«Der heutige Abend gehört all den Musikern und dem Publikum», so Knopf bei seiner Vorstellung durch Gastgeber Peter Schmid. «Ich bin unglaublich überwältigt von den vielen Gästen, die heute hier sind.» Der Adlersaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Musikerkollegen wie Philipp Gerber, Georges Müller oder Jens Krüger waren vor Ort. Nach einem kurzen Small Talk mit Schmid kündigte Knopf dann die Gastband Lips & Strings mit Jessie Wezel (Gesang und Gitarre) und Luca Leombruni (Kontrabass) an. Die beiden hatten eigene Songs und Coverversionen im Gepäck.

Nach dem ersten Stück…