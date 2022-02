Die Grünen Berner Oberland haben ihre Parolen für die Abstimmungen am 13. Februar gefasst. Klar Ja sagen die Mitglieder zur einzigen kantonalen Vorlage: zur Anpassung der Motorfahrzeugsteuer. Die Umstellung des Systems sei ein Schritt in die richtige Richtung, obwohl diese nur eine kleine Ökologisierung mit sich bringe, so die Partei. «Verschiedene Beispiele zeigen, dass wegen der Anpassungen nicht in erster Linie die Landbevölkerung mehr bezahlen muss, sondern vor allem übermotorisierte, schwere Luxusfahrzeuge, wie sie vor allem in Agglomerationen und Städten häufiger sind.» Die Grünen Berner Oberland sind auch damit einverstanden, dass diese Anpassung haushaltsneutral geschieht. Sie fordern aber künftig das gleiche Vorgehen, wenn in anderen Bereichen Steuersenkungen gefordert werden,…