Seit mehr als 20 Jahren ist Paul Indermühle bei der AgriMesse für die Tierausstellung zuständig. Zwischen dem 3. und 6. März in Thun steht der Aeschiner zusammen mit Züchtern und Künstlern wieder im Einsatz.

MICHAEL SCHINNERLING

Paul Indermühle sitzt in seinem Büro und telefoniert, um letzte Fragen zur Messe zu klären. Vor dem Grossanlass fällt für Indermühle die meiste Arbeit an. «Es ist allerdings kein Stress, sondern eine Aufgabe, die viel Freude bereitet», findet der Aeschiner. Er ist seit der ersten Durchführung 2001 für die Tierausstellung verantwortlich. «Richtig, wir bringen hier Besuchern die Tierwelt näher und das Fachpublikum kommt für eine Kurzvisite im Stall vorbei», so Indermühle. Gezeigt werden Kühe, Schafe, Schweine, Kälber und Enten. In und vor der Halle 3 gibt es um die…