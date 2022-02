Die Schweizerische Parteipräsidentenkonferenz (PPK) der FDP hat in einer Resolution unter anderem festgehalten, sie wolle den Neubau von KKW neuer Generation grundsätzlich ermöglichen. Dazu bezieht die FDP Berner Oberland in einer aktuellen Mitteilung Stellung. Sie distanziere sich von «diesem überraschenden und rückschrittlichen Vorhaben» und lehne jegliche Bestrebungen betreffend neuen KKW entschieden ab. «Die Entsorgung des radioaktiven Materials ist seit Jahrzehnten ungeklärt und wäre eine Hypothek für Generationen», so die FDP Berner Oberland. Der Bau solcher Anlagen würde eher Jahrzehnte als Jahre in Anspruch nehmen, die kurzfristigen Versorgungsunsicherheiten blieben ungelöst. Auch die Finanzierung sei nicht ansatzweise geklärt. Der Hinweis auf Technologieneutralität sei zudem…