Der Simmentaler Grossrat Thomas Knutti (SVP) macht den Berner Regierungsrat auf die Stauproblematik im Kander- und Engstligtal aufmerksam. Der Bund habe seit der Übernahme der entsprechenden Strassenabschnitte nichts gegen die Verkehrsüberlastung getan. Das allerdings stimmt so nicht.

MARK POLLMEIER

Im Jahr 2020 wurde die Kantonsstrasse von Spiez über Mülenen, Reichenbach, Frutigen bis Kandersteg ins Nationalstrassennetz übernommen, wie Knutti in seiner dringlichen Interpellation ausführt. Zuständig für diese neue, etwa 25 Kilometer lange N6 sei nun der Bund. «Seit dieser Übernahme wurde in Bezug auf die Lösung der Stauproblematik in der Gemeinde Reichenbach nichts unternommen», schreibt Knutti in seinem Vorstoss.

Die Verkehrsproblematik habe sich in den letzten zwei Jahren extrem…